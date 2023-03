Grande spavento all’Abf di Treviglio: allieva resta con il dito incastrato in un macchinario

Grande spavento nella mattinata di mercoledì 8 marzo all’Abf di Treviglio. A una giovane allieva del corso di pasticceria panetteria dell’Azienda bergamasca formazione è rimasto un dito incastrato in un macchinario durante le normali operazioni di pulizia . Per evitare qualsiasi rischio di lesione, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente risolvendo la situazione in breve tempo. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Dalmine, oltre all’ambulanza e ai tecnici Ats. Presenti anche i Carabinieri di Treviglio.