«Hanno rapinato tuo figlio». A Cologno truffata da finto carabiniere

«Signora, qui i carabineri, suo figlio è stato portato negli uffici della caserma perché è stato rapinato da una banda di albanesi». Con queste parole, uno sconosciuto al telefono ha convinto una signora di Cologno di essere un militare di servizio. Lo sconosciuto, dicendole che era meglio mettere al sicuro i beni di famiglia perché la banda poteva presentarsi a questo punto anche a casa sua, le ha consigliato di mettere tutti i contanti e i gioielli in una borsa e di consegnarli al «collega» in borghese.

La signora, già scossa per la notizia del figlio rapinato, sempre tenuta al telefono dallo sconosciuto, non ci ha pensato due volte e ha riempito di tutti i beni che aveva in casa la borsa, poi è uscita dall’appartamento e fuori dal cancelletto si è imbattuta nel «collega»che ha preso in consegna la borsa e si è allontanato a piedi. Poi il complice ha riattaccato e la signora ha realizzato, con amarezza, di essere stata truffata.