I grandi comuni: Cortesi a Seriate, Bramani a Dalmine, Esposito ad Albino. A Romano si va al ballottaggio

Le parole del neo sindaco Cortesi

«È un risultato atteso e fortemente voluto, per il quale abbiamo lavorato con impegno e determinazione sia in campagna elettorale sia durante i mandati dell’Amministrazione comunale di questi anni. Questa candidatura è stata ampiamente premiata dai cittadini ed è una grande la soddisfazione», ha commentato a caldo il neo sindaco Gabriele Cortesi. «Andando in continuità con l’Amministrazione precedente dobbiamo lavorare sui 14 milioni di euro dei fondi Pnrr per il rifacimento dell’edilizia scolastica della nostra città. Altra priorità è la sicurezza, che è un tema molto sentito dai cittadini e che abbiamo registrato durante la campagna elettorale. In ultimo, proseguirò l’impegno con tutte le associazioni di volontariato del territorio. Insieme a loro aprirò un tavolo di lavoro per definire le linee di questo primo quinquennio».