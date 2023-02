Il dramma di Yana, venerdì a Romano l’ultimo saluto

A volere i funerali a Romano è stato il papà di Yana, Oleksandr Malayko. La giovane ha vissuto nel paese della pianura bergamasca da quando aveva 15 anni, con i nonni paterni, fino al 2020, quando aveva deciso di trasferirsi a Castiglione, dove era andata a vivere con il fidanzato Dumitru Stratan, 33 anni, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

L’uomo non ha mai collaborato con gli inquirenti nemmeno per far ritrovare il corpo della giovane. All’origine dell’omicidio, sostengono gli inquirenti, la fine della relazione tra i due.