Il fiume Serio in secca: moria di pesci nel tratto di Grassobbio

Moria di pesci nel fiume Serio . Sono le immagini tristi che arrivano da Grassobbio e riportate dalla segnalazione di Luigi Caroli , un pescatore amatoriale, che giovedì si è imbattuto in uno spiacevole panorama. Lungo il fiume Serio, in un’area a ridosso dell’autostrada, l’uomo ha trovato centinaia di pesci morti in un braccio del fiume ormai completamente prosciugato . Una situazione desolante e che si protrae da giorni, da quando si è iniziato a osservare il rapido svuotamento del corso d’acqua, immagini che riportano alla memoria il grande periodo di siccità di tre anni fa.

Siccità simile a quella del 2022

«Purtroppo si sta riproponendo una situazione simile a quella del 2022 - afferma Luigi Caroli -. In questi tre anni a fatica la popolazione ittica del fiume si stava pian piano riprendendo anche se non ancora ai livelli quantitativi di allora. Anche quest’anno - aggiunge -, a mio avviso ingiustificatamente, il deflusso minimo vitale del fiume è venuto a mancare con risultati drammatici per i poveri pesci. Mi auguro che, ovviamente non ignorando tutte le necessità primarie, ci sia maggiore sensibilità, attenzione e rispetto anche per la fauna ittica tra chi è deputato alla gestione delle acque del nostro fiume Serio».