Il giallo dei cigni di Mozzanica: nati sei piccoli, presto spariti

Da sempre i cigni sono un’attrazione di Mozzanica e quando nascono dei piccoli è una festa. Una festa che quest’anno è durata pochissimo. Perché i piccoli sono letteralmente spariti nel nulla dopo un paio di giorni dalla nascita. A denunciare l’accaduto è una cittadina, che semplicemente si definisce amante degli animali, e che racconta di questa sparizione. «Le coppie di cigni – spiega – sono due. Una vive nella roggia di via Papa Giovanni XXIII (la strada da cui si accede al paese dalla maxi-rotonda della Padana Superiore), l’altra nella roggia di via Roma (strada che attraversa il centro di Mozzanica) . Nei giorni scorsi in via Papa Giovanni XXIII sono nati quattro cigni, due invece sono nati in via Roma. Purtroppo nel giro di due giorni i piccoli sono spariti».

Un giallo. Difficile siano rimasti vittime di gazze o cornacchie tutti in una volta (può accadere che gli uccelli tentino di predarne uno, forse due). Poco credibile anche l’ipotesi che i piccoli siano morti tutti per cause naturali. «Sabato scorso (il 18 maggio, ndr) – continua la cittadina – mi sono recata in via Roma per fotografare i piccoli: avevano vicino a sé la mamma, che nel periodo in cui sono stata io sul posto non si è mai allontanata e sembravano stare bene. Gli altri, invece, erano già spariti. Qualcosa di strano dev’essere successo, anche a luce del fatto che esiste un mercato dei cigni. Non punto il dito contro nessuno ma, da cittadina attenta al benessere degli animali, trovo sia giusto far sapere ciò che è successo».