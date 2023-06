Il sindaco «salva animali» in azione, micio recuperato in un canale irriguo

Stava andando a giocare a calcio con la sua maglietta «d’ordinanza» dell’Atalanta. Quando dei passanti l’hanno avvisato della presenza di un gattino che miagolava disperato in un canale irriguo. Il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini , non ha esitato a calarsi al suo interno munito di pala per salvarlo da un annegamento certo. E così si è allungata la lista di animali che il primo cittadino ha portato in salvo e a cui lui stesso dà poi dei nomi per legare significativamente la loro storia al momento in cui è iniziata la loro seconda vita. E così, non a caso, Bolandrini ha chiamato Moses l’ultimo felino tratto in salvo dalle acque. «Prima di lui – racconta – era toccato ad altri due gatti. Brebemì , salvato sull’autostrada Brebemi, e Briciola , anche lui estratto vivo da un fosso a Capralba».