Il sostegno di Papa Francesco alle opere degli «Amici per il Centrafrica»

Un incontro che ha messo in evidenza l’attenzione del Santo Padre per lo stato africano della Repubblica Centrafricana. E di tutti coloro che sono impegnati sul suo territorio a sostegno della sua popolazione. È quello che alcuni volontari dell’associazione «Amici per il Centrafrica» insieme al loro vicepresidente, Cristina Ceresoli di Osio Sopra, hanno avuto con Papa Francesco durante la catechesi celebrata in corrispondenza dell’anniversario dei 25 anni di sacerdozio del cardinale centrafricano Dieudonnè Nzapalainga: «La catechesi – spiega Ceresoli – era a numero chiuso. È stato il cardinale a volerci lì con lui e questo invito è stato per noi un importante incoraggiamento a proseguire con la nostra opera».