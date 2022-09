Impianti sportivi, bufera bollette: «Nessun aiuto ma resistiamo»

Se il settore delle piscine pubbliche non se la passa bene, a causa dell’aumento dei costi energetici che fa seguito a due anni di chiusure dovute al Covid, non va meglio per le private. Come quelle, sia interne che esterne, di cui sono dotati i resort della catena del fitness Sportpiù costituita da sei strutture, compresi i city club, fra Bergamo, Curno, Cenate e Zingonia, nei confini di Verdellino (in ciascuna possono entrare solo i soci).