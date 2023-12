Imputato irreperibile: il processo resta in stand-by fino al 2040

Sembra una data lontana come un pianeta misterioso: 2040. Anno che, anziché in un libro di fantascienza, entra di diritto in un fascicolo giudiziario in virtù del decreto Cartabia. A scriverla è il collegio presieduto da Anna Ponsero (a latere Sara de Magistris e Alberto Longobardi) giovedì 21 dicembre chiamato a giudicare un 48enne di origini marocchine e senza fissa dimora accusato di aver scippato il telefonino a un automobilista e di aver preteso soldi per la sua restituzione. L’imputato è però irreperibile e, così, alla luce della nuova legge, è stato dichiarato il non luogo a procedere. Processo chiuso, ma con uno spiraglio: se da qui al 2040 si accertasse che il 48enne in qualche modo è venuto a conoscenza dell’esistenza del processo a suo carico, il dibattimento sarebbe immediatamente riaperto. Ma allo stato, come hanno sottolineato i giudici, non c’è prova che l’imputato sia informato e così il processo resta in stand-by nonostante risulti formalmente concluso.