In Ape car verso Capo Nord per aiutare la Lilt

Dopo i primi 7.500 km percorsi nell’ottobre 2018 lungo la costa italiana, il paloschese quasi 57enne, Sergio Cascio, riparte in direzione Capo Nord. Cascio compirà quest’altra spedizione in solitaria sempre in Ape car e ancora per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oncologica. Anche il suo secondo viaggio, infatti, è patrocinato dalla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. «Parto da Palafrizzoni a Bergamo, alla presenza delle autorità, con il mio Ape 601 appositamente preparato – dice Cascio – in qualità di volontario della Lilt onlus Bergamo che patrocina il progetto “Paloskapp 2023” . Doveva essere compiuto due anni fa questo viaggio, ma lo abbiamo rimandato per vari motivi, certamente non ultimo la pandemia».