In bici sui luoghi della Bg-Treviglio per dire no al progetto dell’autostrada

Il movimento contrario alla realizzazione dell’autostrada regionale Bergamo-Treviglio ha battuto un altro colpo. Lo ha fatto sabato 16 settembre con una biciclettata promossa dal Comitato «No Autostrada Treviglio-Bergamo» insieme a diversi altri comitati e associazioni del territorio. E a cui ha partecipato un buon numero di persone: circa duecento, fra i quali anche alcuni sindaci e amministratori di maggioranza e minoranza di alcuni paesi (Levate, Osio Sotto, Verdellino e Boltiere) su cui è previsto che la grande infrastruttura passerà. L’opera è stata appaltata ed è in fase di realizzazione il progetto definitivo.

Il tragitto

Un serpentone colorato di due ruote è partito intorno alle 9,30 di sabato 16 settembre dalla stazione centrale di Treviglio per poi arrivare nel primo pomeriggio a Dalmine, nella piazza dell’antenna, percorrendo circa 20 chilometri e passando per quei luoghi che, come si legge sulla locandina di presentazione dell’evento, «saranno devastati dall’ennesima autostrada».