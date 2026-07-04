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Cronaca / Pianura Sabato 04 Luglio 2026

In moto finisce contro un’auto a Bolgare: sbalzato per dieci metri, è grave

L’INCIDENTE. Lo scontro sulla provinciale 89, all’altezza di un distributore. Il centauro di 38 anni, di Urgnano, soccorso dal 118 e trasportato a Bergamo.

Lettura 1 min.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
In moto finisce contro un’auto a Bolgare: sbalzato per dieci metri, è grave
La moto Yamaha sulla quale viaggiava il centauro rimasto ferito
( foto yuri colleoni)

Bolgare

Si sarebbe trovato davanti un’auto che stava svoltando verso il distributore e l’ha centrata in pieno con la moto. Un impatto violento, che ha fatto perdere l’equilibrio al centauro, un trentottenne di Urgnano, sbalzato per oltre dieci metri dal punto dello schianto: ha riportato gravi traumi agli arti superiori e inferiori, ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 di venerdì 3 luglio lungo la provinciale 89, verso Calcinate. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Bolgare.

Secondo una primissima ricostruzione, l’automobile, una Peugeot 307, stava viaggiando da Calcinate in direzione di Bergamo quando avrebbe svoltato a sinistra per entrare nel distributore «Trussardi Petroli». Al volante un quarantaduenne di Calcinate, cliente abituale del bar dell’area di servizio. Dalla corsia opposta sopraggiungeva, in sella a una Yamaha, il motociclista, che si sarebbe dunque trovato l’auto davanti. Lo scontro è stato inevitabile.

Il motociclista si è schiantato contro la parte posteriore della station wagon, danneggiando il vetro e la carrozzeria. Dopo l’urto è stato sbalzato a terra, a oltre dieci metri dall’ingresso del distributore, mentre la Yamaha ha terminato la propria corsa sulla banchina della strada, a quasi venti metri dal punto dell’impatto. I clienti del bar, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato il 112. All’arrivo dei soccorsi – l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Martinengo – il trentottenne era cosciente, ma l’impatto con l’auto e con la carreggiata gli aveva provocato diversi traumi. Sul posto anche l’elisoccorso: dopo una valutazione, il ferito è stato intubato e trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato gravi ferite a un braccio e a una gamba.

Proseguono gli accertamenti della polizia locale, risalita al nome del centauro tramite la targa della moto. Con l’ausilio del carro attrezzi gli agenti sono poi riusciti ad aprire il vano portaoggetti del mezzo e a recuperare i documenti, confermando l’identità del ferito. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità, con disagi per due ore.

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