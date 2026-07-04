In moto finisce contro un’auto a Bolgare: sbalzato per dieci metri, è grave

Si sarebbe trovato davanti un’auto che stava svoltando verso il distributore e l’ha centrata in pieno con la moto. Un impatto violento, che ha fatto perdere l’equilibrio al centauro, un trentottenne di Urgnano, sbalzato per oltre dieci metri dal punto dello schianto: ha riportato gravi traumi agli arti superiori e inferiori, ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 di venerdì 3 luglio lungo la provinciale 89, verso Calcinate. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Bolgare.

Secondo una primissima ricostruzione, l’automobile, una Peugeot 307, stava viaggiando da Calcinate in direzione di Bergamo quando avrebbe svoltato a sinistra per entrare nel distributore «Trussardi Petroli». Al volante un quarantaduenne di Calcinate, cliente abituale del bar dell’area di servizio. Dalla corsia opposta sopraggiungeva, in sella a una Yamaha, il motociclista, che si sarebbe dunque trovato l’auto davanti. Lo scontro è stato inevitabile.

Il motociclista si è schiantato contro la parte posteriore della station wagon, danneggiando il vetro e la carrozzeria. Dopo l’urto è stato sbalzato a terra, a oltre dieci metri dall’ingresso del distributore, mentre la Yamaha ha terminato la propria corsa sulla banchina della strada, a quasi venti metri dal punto dell’impatto. I clienti del bar, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato il 112. All’arrivo dei soccorsi – l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Martinengo – il trentottenne era cosciente, ma l’impatto con l’auto e con la carreggiata gli aveva provocato diversi traumi. Sul posto anche l’elisoccorso: dopo una valutazione, il ferito è stato intubato e trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato gravi ferite a un braccio e a una gamba.