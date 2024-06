Inaugurato un sistema di telecontrollo per prevenire il dissesto idrogeologico

L’opera

I comuni interessati

I tempi e i costi

Il taglio del nastro: da sinistra Franco Gatti, presidente del Consorzio, Alessandro Rota, presidente Anbi Lombardia e Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi

«Con il cambiamento climatico in atto, ormai da diversi anni assistiamo a forti fenomeni temporaleschi, le cosiddette “bombe d’acqua”, che spesso creano disagi provocando straripamenti dei corsi d’acqua con conseguenti allagamenti e danni ai cittadini e agli agricoltori», ha dichiarato Franco Gatti, presidente del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. «Quella di Bergamo è la quinta provincia italiana per eventi meteorologici avversi, è quindi fondamentale proteggere il territorio e i suoi abitanti. In una provincia così urbanizzata, inoltre, le esondazioni sono frequenti in quanto le rogge e i torrenti, quando straripano, non hanno sfoghi nelle campagne ma incontrano edifici che ne bloccano il deflusso. Con opere come quella che abbiamo inaugurato, passiamo ad una protezione civile attiva, in grado di apportare in tempo reale dei correttivi, permettendo un corretto deflusso delle acque».