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Cronaca / Pianura Sabato 14 Novembre 2026

Incendio a Misano: 11 anziani sfollati, due appartamenti inagibili. Donna salvata da un passante - Foto

IL ROGO. Le fiamme sono divampate in un’abitazione al piano terra e si sono propagate nel complesso. Un passante ha salvato un’anziana sfondando la porta.

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Redazione Web
Redazione Web
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Incendio a Misano: 11 anziani sfollati, due appartamenti inagibili. Donna salvata da un passante - Foto
La strada chiusa per l’intervento delle forze dell’ordine

Misano

Incendio nella serata di sabato 14 novembre a Misano di Gera d’Adda, dove un rogo ha interessato un complesso di appartamenti comunali destinati a persone anziane, nel centro storico del paese. Le fiamme sono divampate in un’abitazione al piano terra di via Carducci, affacciata sulla strada, per poi propagarsi ad altri alloggi. Coinvolti tutti e nove gli appartamenti del complesso, con 11 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Due alloggi sono stati dichiarati inagibili.

Incendio a Misano: 11 anziani sfollati, due appartamenti inagibili. Donna salvata da un passante - Foto
Bruciato il mobilio delle case
Incendio a Misano: 11 anziani sfollati, due appartamenti inagibili. Donna salvata da un passante - Foto
I soccorsi in azione appena il rogo è scoppaito
Incendio a Misano: 11 anziani sfollati, due appartamenti inagibili. Donna salvata da un passante - Foto
Strada chiusa e vigili del fuoco in azione

Un passante salva un’anziana dalle fiamme

A dare l’allarme è stato il sindaco di Misano, Ivan Tassi, che dalla propria abitazione ha notato del fumo uscire da una porta e ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. Momenti di paura per la donna che si trovava da sola nell’appartamento dal quale si sarebbe sviluppato l’incendio. Un passante, accortosi del fumo, ha sfondato la porta dell’abitazione riuscendo a portarla in salvo. L’anziana è stata successivamente trasportata all’ospedale di Zingonia per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi.

Nove potranno rientrare nelle proprie abitazioni già domenica 15 novembre, mentre per gli altri due residenti sarà necessario attendere: i rispettivi appartamenti hanno infatti riportato danni tali da renderli, al momento, inagibili

Undici sfollati, nove potranno rientrare domenica

Le undici persone evacuate hanno trovato temporaneamente ospitalità presso amici e parenti. Nove di loro potranno rientrare nelle proprie abitazioni già domenica 15 novembre, mentre per gli altri due residenti sarà necessario attendere: i rispettivi appartamenti hanno infatti riportato danni tali da renderli, al momento, inagibili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio con due mezzi, i carabinieri di Caravaggio e la Protezione civile di Misano. Via Carducci è stata chiusa al traffico fino alla conclusione delle operazioni di soccorso e bonifica. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio.

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Ivan Tassi