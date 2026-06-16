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Cronaca / Pianura Martedì 16 Giugno 2026

Incendio al centro commerciale di Caravaggio, si lavora per la riapertura

IL ROGO. Tecnici di Enel già all’opera per ripristinare il collegamento energetico. Disposta l’analisi dei condotti di areazione.

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Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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Incendio al centro commerciale di Caravaggio, si lavora per la riapertura
Il centro commerciale a Caravaggio, chiuso dopo l’incendio

Caravaggio

Tempi ancora incerti per la riapertura del centro commerciale di Caravaggio dichiarato dal Comune inagibile dopo lo scoppio di un incendio, lunedì 15 giugno, nella cabina elettrica del complesso rimasto così senza elettricità.

L’analisi dei condotti di areazione

Incendio al centro commerciale di Caravaggio, si lavora per la riapertura
L’incendio di lunedì 15 giugno

Nel frattempo gli amministratori del condominio hanno dato il via ad un’altra importante operazione ritenuta fondamentale per consentire la riapertura del complesso: l’analisi dei condotti di aerazione della galleria del complesso e, se necessario, l’eventuale bonifica da tracce da fumo: «Non vogliamo – spiegano – correre rischi di alcun genere, né per il personale dipendente, né per i clienti. Per queste operazioni, quindi, abbiamo incaricato una ditta specializzata. Tutto quanto fatto verrà poi sottoposto alla valutazione dell’Ats».

Le ipotesi di riapertura

In quelle che sono ritenute le migliori delle ipotesi, tre esercizi - il negozio di abbigliamento Naheva, la sala slot e Acqua e sapone, dotati di impianti di areazione autonomi - potranno riaprire per il fine settimana. Per tutti gli altri esercizi commerciali, che sono circa una decina, viene dato come possibile giorno di riapertura lunedì 22 giugno. Martedì 16 i tecnici dell’Enel si sono messi subito al lavoro. Alla cabina elettrica del centro arrivava la linea della media tensione che ora sarà collegata a nuovi contatori da posizionare, ovviamente, in un posto diverso da quello in cui si trovavano prima. Dopodiché dovranno essere ripristinati i collegamenti con tutti i negozi. Più lunghi saranno i tempi per il Bar Mikrò e, soprattutto, il supermercato Md, che vendono beni deperibili e dovranno ottenere anche il via libera dell’Ats per riprendere la propria attività.

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