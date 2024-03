Incendio alla «Soliveri» di Caravaggio: nuvola di fumo nella Bassa

Incendio all’azienda «Soliveri» di viale Europa Unita a Caravaggio nella mattinata di giovedì 21 marzo. Le prime informazioni parlano di un rogo divampato intorno alle 10.30 nella storica azienda di impianti per trattamenti termici che ha sollevato una grande nube grigia visibile da diversi paesi della Bassa. Sul posto sono in azione la Polizia locale e i Vigili del fuoco, Arpa.

Ad allertare la cittadinanza ci ha pensato il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, con un post su Facebook in cui ha chiesto, solo a scopo precauzionale, di tenere porte e finestre chiuse e non sostare all’aria aperta. L’allarme è poi rientrato dopo un’ora circa: lo stesso primo cittadino ha dichiarato che l’incendio è stato domato e non ci sarebbero pericoli per la popolazione.