Incendio alle piscine di Ghisalba: a fuoco il tetto. Evacuato l’impianto: nessun ferito - Foto e video

Vasto incendio alla copertura del tetto delle piscine comunali di Ghisalba: intorno alle 11.30 di giovedì 14 agosto, una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’impianto di via Aldo Moro. Le fiamme, partite dal tetto, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco: sul posto hanno operato diverse squadre da Bergamo, Dalmine, Treviglio, Romano e Gazzaniga.

L’incendio a Ghisalba

Le fiamme dal tetto

L’impianto di Ghisalba è stato completamente evacuato in breve tempo grazie al personale presente che ha dato un allarme tempestivo: al momento dello scoppio dell’incendio erano almeno 50 i presenti all’interno dell’impianto natatorio tra adulti, ragazzi e bambini, personale di servizio. Non ci sono feriti: la Croce Verde è comunque presente per prestare soccorsi ma non ci sono intossicati o peggio ustionati.

Il tetto in fiamme Le fiamme visibili in tutta la zona

Sul posto anche il sindaco Gianluigi Conti, che ha spiegato che proprio ieri, 13 agosto, sono terminati dei lavori di riparazione alla copertura del tetto, resi necessari dopo che nel luglio scorso l’edificio era stato danneggiato per i forti temporali. Sul posto anche il responsabile dei lavori che era passato per un sopralluogo proprio questa mattina: pare non ci sia una connessione tra il cantiere e lo scoppio dell’incendio avvenuto in una parte non interessata dai lavori. Ma è ancora presto per stabilire le cause del rogo e quantificare i danni: per fare chiarezza sono giunti anche i Carabinieri e il personale Ats Bergamo.

La colonna di fumo è visibile in tutta l’area della Bassa fino a Palazzolo sull’Oglio: intorno alle 13 le fiamme sono state domate. Il primo cittadino ha invitato, a scopo precauzionale, a tenere le finestre chiuse.