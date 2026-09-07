Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Lunedì 07 Settembre 2026

Incendio nella notte a Caravaggio: tre appartamenti inagibili e 5 persone sfollate

LE FIAMME. Probabilmente un cortocirtuito al principio di un incendio che ha devastato una palazzina nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Incendio nella notte a Caravaggio: tre appartamenti inagibili e 5 persone sfollate
La cascina devatata da un incendio a Caravaggio
(Foto di Cesni)

Caravaggio

È di cinque persone sfollate e di tre appartamenti inagibili il bilancio di un incendio che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Caravaggio, nel centro della cittadina della bassa.

Attorno a mezzanotte gli abitanti di uno degli appartamenti al primo piano di un cortile all’interno di via Folcero hanno iniziato a sentire odore di bruciato e poi visto delle fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito. Anche con l’aiuto di un vicino di casa hanno cercato di domare le fiamme.

Incendio nella notte a Caravaggio: tre appartamenti inagibili e 5 persone sfollate
Un particolar della devastazione dell’appartamento interessto dall’incendio della notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre a Caravaggio
(Foto di Cesni)

Sono poi intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviglio, Dalmine e Bergamo che hanno lavorato fino alla mattinata di lunedì per domare il vasto incendio che ha completamente distrutto l’appartamento al primo piano, dove si sono originate le fiamme.

Danneggiati anche due appartamenti confinanti, oltre al tetto dell’immobile. Le persone che abitavano in queste case sono state portate in un albergo. L’inquilino e il vicino di casa intervenuto in suo aiuto sono stati visitati dai sanitari del 118, ma non è stato necessario il loro trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Caravaggio, la polizia locale, i tecnici del Comune e i proprietari dello stabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Bergamo
Dalmine
Treviglio
Emergenza
Incendio
Disastri, Incidenti
Fabio Conti
118