Incendio nella notte a Caravaggio: tre appartamenti inagibili e 5 persone sfollate
LE FIAMME. Probabilmente un cortocirtuito al principio di un incendio che ha devastato una palazzina nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre.Lettura meno di un minuto.
Caravaggio
È di cinque persone sfollate e di tre appartamenti inagibili il bilancio di un incendio che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Caravaggio, nel centro della cittadina della bassa.
Attorno a mezzanotte gli abitanti di uno degli appartamenti al primo piano di un cortile all’interno di via Folcero hanno iniziato a sentire odore di bruciato e poi visto delle fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito. Anche con l’aiuto di un vicino di casa hanno cercato di domare le fiamme.
Sono poi intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviglio, Dalmine e Bergamo che hanno lavorato fino alla mattinata di lunedì per domare il vasto incendio che ha completamente distrutto l’appartamento al primo piano, dove si sono originate le fiamme.
Danneggiati anche due appartamenti confinanti, oltre al tetto dell’immobile. Le persone che abitavano in queste case sono state portate in un albergo. L’inquilino e il vicino di casa intervenuto in suo aiuto sono stati visitati dai sanitari del 118, ma non è stato necessario il loro trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Caravaggio, la polizia locale, i tecnici del Comune e i proprietari dello stabile.
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