Incendio nella notte a Caravaggio: tre appartamenti inagibili e 5 persone sfollate

È di cinque persone sfollate e di tre appartamenti inagibili il bilancio di un incendio che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Caravaggio, nel centro della cittadina della bassa.

Attorno a mezzanotte gli abitanti di uno degli appartamenti al primo piano di un cortile all’interno di via Folcero hanno iniziato a sentire odore di bruciato e poi visto delle fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito. Anche con l’aiuto di un vicino di casa hanno cercato di domare le fiamme.

Un particolar della devastazione dell’appartamento interessto dall’incendio della notte tra domenica 6 e lunedì 7 settembre a Caravaggio

(Foto di Cesni) Sono poi intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviglio, Dalmine e Bergamo che hanno lavorato fino alla mattinata di lunedì per domare il vasto incendio che ha completamente distrutto l’appartamento al primo piano, dove si sono originate le fiamme.