Incidente a Comun Nuovo, auto ribaltata in viale Duca d’Aosta

Incidente stradale sabato 8 giugno a Comun Nuovo. L’allarme è scattato verso le 7,30 in via Duca d’Aosta: un’auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata all’altezza dell’incrocio con via Battisti. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine, polizia locale e polizia stradale. Secondo le prime informazioni, la conducente, 19 anni, fortunatamente avrebbe riportato ferite lievi. È stata portata al Policlinico di Zingonia per gli accertamenti e le cure del caso.