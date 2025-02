Incidente a Stezzano. «Viva per miracolo, quel motore ci è piombato addosso»

«Stavo guidando, quando all’improvviso la mia auto è stata investita da una pioggia di detriti. Addirittura da un motore intero, ho poi saputo. Io e mia suocera che viaggiava accanto a me siamo vive per miracolo».

In effetti sarebbero bastati pochi centimetri perché il motore che si è staccato dalla Mazda 2 guidata da un 33enne di Stezzano finisse, anziché sul cofano della Peugeot 5008 di Irena Ndreka, 27 anni , nata in Albania e residente a Verdellino , proprio addosso all’abitacolo dell’auto guidata dalla donna e che viaggiava con accanto la suocera sessantunenne Bakije . Entrambe sono rimaste illese, ma sotto choc .

Il racconto di Irena

Irena trema ancora nel raccontare l’accaduto, poco dopo l’incidente: «In quegli attimi non mi sono resa conto di cosa stesse accadendo. Solo quando sono scesa dall’auto ho visto cosa

I danni al cofano della Peugeot guidata da Irena Ndreka

(Foto di Yuri Colleoni)

c’era intorno e hanno iniziato a tremarmi le gambe. Nella Mazda c’erano due persone incastrate e nella Skoda una. Per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco. Ora ho qualche dolore qua e là, ma mi hanno visitato sull’ambulanza e non è nulla di grave. Lo stesso per mia suocera». La loro auto ha riportato danni ingenti soprattutto nella parte anteriore.