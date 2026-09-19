Incidente tra Comun Nuovo e Spirano: tre auto coinvolte, ferita anche una bimba

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 19 settembre a Comun Nuovo, lungo via Spirano sulla provinciale 119, all’altezza dello stabilimento Heineken. Lo scontro si è verificato attorno alle 12.40 e ha coinvolto tre automobili.

Stando alle prime ricostruzioni, una Dacia Sandero che viaggiava in direzione Spirano stava effettuando una svolta a sinistra all’altezza del semaforo, per immettersi in una strada laterale. In quel momento, dalla direzione opposta, è sopraggiunta una Volkswagen che, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato la Dacia. In seguito all’impatto, la Volkswagen si è ribaltata sulla carreggiata. Coinvolta, seppure in modo marginale, anche una Renault, interessata dalla carambola tra i due mezzi.

Cinque persone coinvolte

Complessivamente sono state cinque le persone soccorse, tra cui una bambina di tre anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato lesioni gravi: tutti sono stati accompagnati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per gli accertamenti del caso. Per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti per tutta la durata dell’intervento, con via Spirano riaperta attorno alle 15.