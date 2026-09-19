Incidente tra Comun Nuovo e Spirano: tre auto coinvolte, ferita anche una bimba
LO SCONTRO. In via Spirano, all’altezza dello stabilimento Heineken. Rallentamenti fino alle 15 sulla provinciale 119.Lettura meno di un minuto.
Comun Nuovo
Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 19 settembre a Comun Nuovo, lungo via Spirano sulla provinciale 119, all’altezza dello stabilimento Heineken. Lo scontro si è verificato attorno alle 12.40 e ha coinvolto tre automobili.
Stando alle prime ricostruzioni, una Dacia Sandero che viaggiava in direzione Spirano stava effettuando una svolta a sinistra all’altezza del semaforo, per immettersi in una strada laterale. In quel momento, dalla direzione opposta, è sopraggiunta una Volkswagen che, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato la Dacia. In seguito all’impatto, la Volkswagen si è ribaltata sulla carreggiata. Coinvolta, seppure in modo marginale, anche una Renault, interessata dalla carambola tra i due mezzi.
Cinque persone coinvolte
Complessivamente sono state cinque le persone soccorse, tra cui una bambina di tre anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato lesioni gravi: tutti sono stati accompagnati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per gli accertamenti del caso. Per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti per tutta la durata dell’intervento, con via Spirano riaperta attorno alle 15.
© RIPRODUZIONE RISERVATA