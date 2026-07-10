Infortunio Castel Rozzone, socio di una falegnameria colpito alla testa da un pannello di legno

Infortunio sul lavoro a Castel Rozzone nella tarda mattinata di venerdì 10 luglio in via Monzio Compagnoni, all’interno di una falegnameria-mobilificio . Un uomo classe 1970, socio dell’azienda, è stato colpito alla testa da alcuni pannelli di legno truciolare per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto gli ha provocato un trauma cranico e una ferita alla testa.

(Foto di Luca Cesni)

L’allarme è scattato poco prima delle 11 e sul posto sono arrivati i soccorsi, compreso l’elisoccorso che ha trasferito il ferito all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo. Le sue condizioni, pur serie, non farebbero temere per la vita. Dai primi riscontri non risultano fratture. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche Ats e carabinieri, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto all’interno dell’azienda.