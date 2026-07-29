Infortunio sul lavoro a Calcinate, ferita un’operaia di 50 anni. Elisoccorso in azione
L’INCIDENTE. Una operaia coinvolta in un infortunio mentre stava lavorando in una azienda di Calcinate. È successo mercoledì 29 luglio, intorno alle 10.20.Lettura meno di un minuto.
Calcinate
Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 29 luglio a Calcinate. L’allarme è scattato alle 10.23 in un magazzino situato all’interno di un’azienda di logistica di via Ninola. Secondo le prime informazioni, un’operaia di 50 anni stava movimentando dei bancali quando le sono caduti addosso. La donna ha riportato diversi traumi al torace e alle braccia, ma è rimasta sempre cosciente.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi, l’Ats, i vigili del fuoco e l’elisoccorso decollato da Bergamo. La lavoratrice è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.
Nell’azienda è giunto anche il personale tecnico del servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Bergamo, a supporto della Polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica dell’infortunio.
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