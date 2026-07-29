Infortunio sul lavoro a Calcinate, ferita un’operaia di 50 anni. Elisoccorso in azione

Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 29 luglio a Calcinate. L’allarme è scattato alle 10.23 in un magazzino situato all’interno di un’azienda di logistica di via Ninola. Secondo le prime informazioni, un’operaia di 50 anni stava movimentando dei bancali quando le sono caduti addosso. La donna ha riportato diversi traumi al torace e alle braccia, ma è rimasta sempre cosciente.