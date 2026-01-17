Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 17 Gennaio 2026

Inseguiti in strada con le gambe del tavolo, quattro denunciati a Romano

IL CASO. Sono indiani della zona che inseguivano un giovane nordafricano: «Ha picchiato un nostro connazionale» la segnalazione.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il centro di Romano
Il centro di Romano

Potevano sembrare bastoni e mazze da baseball, ma erano in realtà dei pezzi di gambe di un tavolo di legno gli arnesi che due dei quattro indiani brandivano per inseguire un giovane nordafricano. L’episodio risale a martedì pomeriggio, nel centro di Romano di Lombardia.

Il giovane è fuggito lungo via Patrioti Romanesi, dirigendosi dalla zona della cerchia delle mura e delle poste centrali della cittadina della Bassa in direzione sud (la strada finisce poi nei campi): sembra che assieme ai quattro poi bloccati ci fossero anche altri loro connazionali indiani, tutti intenti a inseguire il nordafricano che si è poi dileguato.

Quattro degli inseguitori sono poi stati fermati dalla polizia locale e denunciati a piede libero per il possesso delle gambe del tavolo in legno e per minacce. Hanno poi fornito una versione piuttosto singolare dell’accaduto: hanno infatti riferito che stavano inseguendo il nordafricano – che non è stato poi più rintracciato – perché quest’ultimo aveva in precedenza picchiato un loro connazionale.
Le circostanze di questo precedente episodio, sempre che possa essere verosimile, non sono state poi chiarite. I quattro indiani denunciati vivono nei paesi attorno a Romano e sono regolari sul territorio nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Gente, Persone
Questioni sociali (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitto armato
Sociale
Polizia Locale