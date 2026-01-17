Inseguiti in strada con le gambe del tavolo, quattro denunciati a Romano

Il giovane è fuggito lungo via Patrioti Romanesi, dirigendosi dalla zona della cerchia delle mura e delle poste centrali della cittadina della Bassa in direzione sud (la strada finisce poi nei campi): sembra che assieme ai quattro poi bloccati ci fossero anche altri loro connazionali indiani, tutti intenti a inseguire il nordafricano che si è poi dileguato.

Quattro degli inseguitori sono poi stati fermati dalla polizia locale e denunciati a piede libero per il possesso delle gambe del tavolo in legno e per minacce. Hanno poi fornito una versione piuttosto singolare dell’accaduto: hanno infatti riferito che stavano inseguendo il nordafricano – che non è stato poi più rintracciato – perché quest’ultimo aveva in precedenza picchiato un loro connazionale.

Le circostanze di questo precedente episodio, sempre che possa essere verosimile, non sono state poi chiarite. I quattro indiani denunciati vivono nei paesi attorno a Romano e sono regolari sul territorio nazionale.