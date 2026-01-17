Inseguiti in strada con le gambe del tavolo, quattro denunciati a Romano
IL CASO. Sono indiani della zona che inseguivano un giovane nordafricano: «Ha picchiato un nostro connazionale» la segnalazione.
Potevano sembrare bastoni e mazze da baseball, ma erano in realtà dei pezzi di gambe di un tavolo di legno gli arnesi che due dei quattro indiani brandivano per inseguire un giovane nordafricano. L’episodio risale a martedì pomeriggio, nel centro di Romano di Lombardia.
Il giovane è fuggito lungo via Patrioti Romanesi, dirigendosi dalla zona della cerchia delle mura e delle poste centrali della cittadina della Bassa in direzione sud (la strada finisce poi nei campi): sembra che assieme ai quattro poi bloccati ci fossero anche altri loro connazionali indiani, tutti intenti a inseguire il nordafricano che si è poi dileguato.
Quattro degli inseguitori sono poi stati fermati dalla polizia locale e denunciati a piede libero per il possesso delle gambe del tavolo in legno e per minacce. Hanno poi fornito una versione piuttosto singolare dell’accaduto: hanno infatti riferito che stavano inseguendo il nordafricano – che non è stato poi più rintracciato – perché quest’ultimo aveva in precedenza picchiato un loro connazionale.
Le circostanze di questo precedente episodio, sempre che possa essere verosimile, non sono state poi chiarite. I quattro indiani denunciati vivono nei paesi attorno a Romano e sono regolari sul territorio nazionale.
