Investita da un camion, donna in bici ferita a Cologno al Serio

Incidente stradale a Cologno al Serio poco prima delle 9 di martedì 1° agosto, all’incrocio tra via Circonvallazione e via Locatelli, di fronte alla scuola primaria. Una donna in bici è stata investita da un camion. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Cologno, intervenuta insieme al personale del soccorso sanitario (elisoccorso di Bergamo atterrato al vicino campo sportivo, ambulanza della Croce Rossa di Urgnano e auto infermierizzata di Romano), ai vigili del fuoco di Treviglio e ai carabinieri di Urgnano. La donna, 48 anni, ha riportato traumi seri a una gamba ed è stata portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo con l’elicottero. Durante i soccorsi la Circonvallazione è stata temporaneamente chiusa.