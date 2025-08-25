Investita da un camion sulla Soncinese, l’addio a Maria Elisa Merisio. Martinengo si stringe intorno ai 4 figli della 72enne

Il dolore dei quattro figli

Ad accoglierlo c’erano quattro figli della donna, vedova Palladio, Giuseppe, Luigi, Mario e Chiara. Nel corso dell’omelia il parroco, monsignor Vittorio Bonati ha detto «di fronte alla tragedia di una vita stroncata, soprattutto se in maniera improvvisa e violenta, noi siamo come smarriti e senza parole. Per questo abbiamo bisogno di parole come quelle che abbiamo proclamato nel Vangelo, con Gesù che dinanzi a questo momento supremo della sua esistenza dice “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. È solo in questa consegna che noi potremo sentire qualche pace e conforto e ritrovare quella comunione con Maria Elisa che è stata brutalmente interrotta».