Kitt e la De Lorean di «Ritorno al futuro» sfilano nel centro storico di Treviglio - Video

Al via venerdì 27 maggio a Treviglio la prima edizione del festival MotoFuturo, una tre giorni di appuntamenti culturali che declinano il futuro tra libri di attualità e fantascienza, musica, auto di ieri e oggi, partendo dal territorio e dalle sue eccellenze. Nel pomeriggio in piazza Garibaldi, dalle 18 alle 21, erano in mostra due automobili simbolo degli Anni ’80, per raccontare come ci si immaginava il futuro quarant’anni fa: Kitt del telefilm Supercar e la DeLorean del film Ritorno al futuro .