La beffa del treno della Memoria: in mille ad attenderlo, ma non rallenta - Video

Ad aspettare il passaggio del treno della Memoria, il convoglio rievocativo del treno che 101 anni fa trasportò il milite ignoto da Aquileia a Roma attraversando tutta l’Italia, la sera di venerdì 7 ottobre, alla stazione di Romano, c’erano circa mille persone: cittadini comuni, associazioni combattentistiche, studenti, sindaci con tanto di gonfaloni, la banda. Ma il treno non ha rallentato, come da programma. Anzi, è sfrecciato a velocità elevata davanti a tutta la gente che era in attesa , tanto che in molti hanno pensato che non fosse il treno tanto atteso.