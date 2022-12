La Cascina Germoglio voga alla veneziana: così facciamo riabilitazione

Allenare il corpo per curare la mente, meglio se divertendosi. È un’esperienza originale quella che gli ospiti della Cascina Germoglio di Verdello – la comunità riabilitativa per persone affette da disturbi psichici della Fondazione Emilia Bosis – stanno sperimentando da qualche anno sulle rive dell’Adda. In realtà, più che una sperimentazione il progetto che li vede protagonisti nell’attività di voga veneta, rappresenta ormai una caratteristica di questa comunità.