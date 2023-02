«La mia Yana e il suo ultimo messaggio prima di essere uccisa da quell’uomo»

«Non riesco a darmi pace, avrei potuto trattenere Yana in auto o almeno accompagnarla nell’appartamento dove l’attendeva colui che poi l’ha uccisa. Con me presente forse non saremmo qui a piangerla». È straziato Andrei Cojocaru, il fidanzato moldavo di Yana Malaiko, la ragazza di 23 anni uccisa il 20 gennaio a Castiglione delle Stiviere dall’ex partner, e della quale venerdì 10 febbraio a Romano viene celebrato il funerale. Giovedì 9 nella chiesa della Madonna della Grotta, dove da mercoledì pomeriggio si trova il feretro della giovane, Andrei si è presentato commosso, rimanendo chiuso nel suo dolore accanto alla bara della ragazza, con la quale progettava di fare una famiglia.