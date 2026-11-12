«La morte non è l’ultima parola». A Castel Rozzone folla per l’ultimo saluto a Gabriele

Castel Rozzone ha dato l’ultimo saluto a Gabriele Borgonovo, il quarantatreenne residente a Verdello morto lunedì 9 novembre in un incidente sulla Grignetta, nel territorio comunale di Mandello del Lario. I funerali sono stati celebrati giovedì 12 novembre, alle 15, nella chiesa di San Bernardo Abate a Castel Rozzone, paese di origine della moglie.

L’incidente in montagna

Gabriele Borgonovo La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì 9 novembre, sulle pendici del massiccio, in una zona particolarmente impervia. Borgonovo era impegnato in un’escursione in compagnia del fratello quando, poco prima delle 11, è scattato l’allarme: l’uomo sarebbe caduto lungo un passaggio molto esposto, precipitando per diversi metri e riportando lesioni gravissime. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso decollato da Como, i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino con la squadra di Barzio e i carabinieri del Comando di Lecco. Le condizioni del quarantatreenne erano apparse fin da subito disperate e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. La salma è stata poi trasferita in elicottero all’ospedale di Lecco. Il punto esatto e la dinamica della caduta restano da accertare. In un primo momento la zona era stata individuata nei pressi del Traverso dei Magnaghi, mentre altre segnalazioni avevano indicato il Canale dell’Igloo. Spetta ai carabinieri chiarire le circostanze dell’incidente e ricostruire gli ultimi momenti dell’escursione.

Il profilo

Originario del comasco, Borgonovo viveva da diversi anni a Verdello con la moglie e le due figlie di 13 e 3 anni, che frequentano la scuola media e la scuola dell’infanzia del paese. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, lavorava come manager alla Cam di Trescore Balneario. Appassionato di montagna e per anni iscritto al CAI, aveva preso un giorno di ferie per l’escursione che gli è stata fatale. Alla cerimonia hanno preso parte moltissime persone: amici, parenti e colleghi si sono ritrovati per dare l’ultimo saluto all’uomo. In prima fila la moglie, Marta Ferri, sorella del vicesindaco di Castel Rozzone Sara Ferri, insieme ai parenti più prossimi: la mamma Marisa, il papà Roberto e il fratello Lorenzo.

Il dolore della comunità