Ladri nel cimitero a Cavernago: di notte e con la nebbia rubano i canali di rame
IL FURTO. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre.
Cavernago
Si sono introdotti all’interno del c imitero di Cavernago nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre e hanno fatto razzia di canali di scolo in rame.
La ricostruzione del furto
Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, alcuni uomini a volto coperto hanno sfruttato una fitta coltre di nebbia che aveva avvolto il paese al calar del buio, per introdursi nel cimitero. I ladri, una volta all’interno, hanno sradicato tre canali di scolo e sono fuggiti a tutta velocità con la refurtiva, facendo perdere le tracce.
Indagini in corso
Una volta scoperto il danno sono state allertate le forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini. Al vaglio le telecamere di sicurezza nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica e dare un volto, e un nome, a chi ha commesso il furto.
Il sindaco: «Un danno da 200 euro»
Nei giorni successivi l’amministrazione comunale ha cominciato i lavori di ripristino: «Siamo davvero amareggiati per quanto accaduto - ha spiegato il primo cittadino di Cavernago Giuseppe Togni - è un danno contro tutta la nostra comunità, senza contare che è stato effettuato all’interno di un luogo sacro. In passato sono già avvenuti episodi simili, per questo abbiamo iniziato a sostituire i canali con materiali diversi. Il danno ammonta a circa 200 euro e puntiamo a terminare il ripristino dei canali già prima di Natale».
