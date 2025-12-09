Ladri nel cimitero a Cavernago: di notte e con la nebbia rubano i canali di rame

Si sono introdotti all’interno del c imitero di Cavernago nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre e hanno fatto razzia di canali di scolo in rame.

La ricostruzione del furto

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, alcuni uomini a volto coperto hanno sfruttato una fitta coltre di nebbia che aveva avvolto il paese al calar del buio, per introdursi nel cimitero. I ladri, una volta all’interno, hanno sradicato tre canali di scolo e sono fuggiti a tutta velocità con la refurtiva, facendo perdere le tracce.

Indagini in corso

Una volta scoperto il danno sono state allertate le forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini. Al vaglio le telecamere di sicurezza nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica e dare un volto, e un nome, a chi ha commesso il furto.

Il sindaco: «Un danno da 200 euro»