Cronaca / Pianura
Martedì 09 Dicembre 2025

Ladri nel cimitero a Cavernago: di notte e con la nebbia rubano i canali di rame

IL FURTO. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
Il cimitero di Cavernago: nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre dei ladri hanno rubato dei canali di scolo di rame
Il cimitero di Cavernago: nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre dei ladri hanno rubato dei canali di scolo di rame
(Foto di Dfendini)

Cavernago

Si sono introdotti all’interno del c imitero di Cavernago nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre e hanno fatto razzia di canali di scolo in rame.

La ricostruzione del furto

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, alcuni uomini a volto coperto hanno sfruttato una fitta coltre di nebbia che aveva avvolto il paese al calar del buio, per introdursi nel cimitero. I ladri, una volta all’interno, hanno sradicato tre canali di scolo e sono fuggiti a tutta velocità con la refurtiva, facendo perdere le tracce.

Indagini in corso

Una volta scoperto il danno sono state allertate le forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini. Al vaglio le telecamere di sicurezza nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica e dare un volto, e un nome, a chi ha commesso il furto.

Il sindaco: «Un danno da 200 euro»

Nei giorni successivi l’amministrazione comunale ha cominciato i lavori di ripristino: «Siamo davvero amareggiati per quanto accaduto - ha spiegato il primo cittadino di Cavernago Giuseppe Togni - è un danno contro tutta la nostra comunità, senza contare che è stato effettuato all’interno di un luogo sacro. In passato sono già avvenuti episodi simili, per questo abbiamo iniziato a sostituire i canali con materiali diversi. Il danno ammonta a circa 200 euro e puntiamo a terminare il ripristino dei canali già prima di Natale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavernago
Giustizia, Criminalità
furti
Diego Defendini
Giuseppe Togni