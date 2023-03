L’alta tecnologia per una ricerca sul Parkinson

Curare un malato di Parkinson significa prendere in carico il paziente «a tutto tondo». Non solo per la fase dell’acuzie, ma anche e soprattutto per la riabilitazione. «La presa in carico globale del parkinsoniano, che può ricevere questa diagnosi spesso quando è ancora attivo, richiede interventi multispecialistici e differenziati. E occorre puntare sulla riabilitazione, anche attraverso terapie innovative, con l’aiuto della tecnologia più avanzata». Fabrizio Pisano, primario della Riabilitazione neurologica del Policlinico San Marco di Zingonia (Gruppo San Donato) spiega così la «filosofia» alla base del Centro Parkinson Vamp (Valutazione e assistenza multispecialistica Parkinson) che è nato all’interno dell’Unità della Riabilitazione e di cui Pisano è responsabile. «I malati di Parkinson, che sono uno diverso dall’altro perché non esiste una sola malattia di Parkinson, ma tante malattie, hanno sempre più difficoltà nell’individuare percorsi di cura continuativi, multispecialistici e soprattutto riabilitativi. L’intento del Centro Vamp è quello di porsi come punto di riferimento qualificato sul territorio bergamasco e lombardo per offrire risposte mirate ed efficaci alle esigenze dei pazienti parkinsoniani».