Cronaca / Pianura
Lunedì 24 Novembre 2025

Lavori notturni in A4, chiude il casello di Dalmine e l’area di servizio Brembo

VIABILITÀ. Lavori di pavimentazioni nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 novembre.

Dalmine

Sulla A4 Milano-Brescia sono previste alcune chiusure notturne per consentire interventi di pavimentazione lungo il tratto compreso tra Dalmine e Capriate. I lavori comporteranno modifiche alla viabilità nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 novembre.

Nel dettaglio:
- Dalle 20 alle 5, sarà chiusa l’area di servizio «Brembo Nord», in direzione Milano.

- Dalle 21 alle 5, sarà invece interdetta l’entrata del casello di Dalmine in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Brescia.

Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti di utilizzare gli svincoli alternativi: verso Milano, la stazione di Capriate e verso Brescia la stazione di Bergamo.

I lavori sono programmati in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Si raccomanda comunque prudenza e di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

