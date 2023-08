Lavori per riparare il tetto in una ditta di nastri adesivi dopo la grandinata: due operai intossicati - Foto e video

Una colonna di fumo si è alzata nella tarda mattinata di lunedì 7 agosto da uno dei capannoni della Naster, una ditta di film protettivi e di nastri adesivi in via Tonino da Lumezzane nella zona industriale di Martinengo .

L’incendio è divampato per cause ancora in via d’accertamento poco dopo le 11 e sul posto sono sopraggiunte diverse squadre dei Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia locale oltre a tre ambulanze e l’auto medica del 118. Risulterebbero intossicate due persone: un uomo di 35 anni e uno di 66 anni: non sono in gravi condizioni. Lievemente ferito anche un terzo lavoratore di 46 anni.