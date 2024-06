Le majorette di Cividate ai campionati europei, anche senza sponsor

Continuano a conseguire successi, come nell’ultimo campionato italiano Pgs Italia Nbta Italia svoltosi lo scorso fine settimana. Ma le majorette dell’associazione «Majorette written in the stars» di Cividate, allenate dalla presidente Melissa Aceti, continuano a non avere alcun sponsor e, quindi, a dover contare sulla disponibilità economica delle loro famiglie: «E noi – sostiene Claudia Nembrini di Cividate, mamma di due majorette e membro del consiglio direttivo dell’associazione attiva da più di 30 anni – vedendo i sacrifici che le nostre ragazze sono disposte a sostenere per questo sport di cui sono appassionate, cerchiamo di andare loro incontro, ma non sempre ce la facciamo». E, infatti, l’anno scorso le «Majorette written in the stars» (una trentina d’età fra i 6 e i 27 anni), dopo essersi qualificate per il campionato europeo, hanno dovuto rinunciare a parteciparvi proprio per una questione economica (il costo era di 800 euro a partecipante).