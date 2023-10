Lieve scossa di terremoto in mattinata, epicentro a Comun Nuovo. Nessun danno

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Bergamo nella mattinata di mercoledì 4 ottobre poco dopo le 9. Un botto e un tremore sono stati avvertiti in particolare nella Bassa. Segnalazioni sono pervenute in particolare da Treviglio, Caravaggio e Spirano.

La conferma viene anche dall’Ingv che registra una scossa di magnitudo 3.0 alle 9.07. L’epicentro sarebbe posizionato a 8km di profondità 1 km a Nord Est di Comun Nuovo.

Scuole evacuate a Treviglio e Caravaggio

A Caravaggio per precauzione è stato evacuato il liceo statale Galilei e gli uffici comunali. Così come a Treviglio sono state evacuate precauzionalmente due scuole l’Itis in via Galvani e la primaria San Martino in via Giussani. Gli studenti sono poi rientrati tutti in classe verso le 10.30 dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco. Non si segnalano comunque danni a persone o cose.

I carabinieri davanti all’Archimede di Treviglio evacuato per la scossa di terremoto

(Foto di Cesni) I vigili del fuoco all’Archimede di Treviglio

(Foto di Cesni)

Nessun danno a Comun Nuovo

Nonostante sia stato indicato come zona dell’epicentro della scossa a Comun Nuovo non si è registrato alcun danno anche se gli uffici comunali sono stati evacuati per precauzione. A Confermarlo anche il primo cittadino Ivan Moriggi:«Le scosse sono state avvertite in paese ma in modo lieve, mi trovavo in municipio e mi sono subito attivato per monitorare la situazione, ma in paese non abbiamo registrato danni».

L’assessore regionale: «Nessun danno»