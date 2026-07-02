L’incidente a Caravaggio: restano gravi le condizioni della 20enne

Restano gravi le condizioni della ragazza di 20 anni rimasta coinvolta in un incidente fra tre auto a Caravaggio, nella serata di mercoledì 1º luglio. La giovane, portata in ospedale in codice rosso, non sarebbe però in pericolo di vita.

L’incidente a Caravaggio

L’incidente è avvenuto lungo la Tangenziale Ovest di Caravaggio, variante che porta alla Rivoltana e che, essendo una provinciale (sp 132), non è illuminata. Tre le auto coinvolte, su cui stavano viaggiando rispettivamente una 47ennne con due ragazze di 19 e 25 anni, un uomo di 55 anni e la giovane, classe 2005, che ha riportato le lesioni più serie.

L’auto della giovane È successo intorno alle 22,15, orario in cui è scattata la chiamata al 112, numero unico delle emergenze. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto sembra che l’auto guidata dal 55enne, una Lancia Y, stesse procedendo in direzione di Misano: all’improvviso il conducente si sarebbe trovato di fronte, ferma tra il margine della carreggiata e la strada, la Citroen C1 della 20enne. Inevitabile l’impatto, che ha scaraventato l’utilitaria della giovane fuori strada, in mezzo al campo. La violenza dell’urto ha fatto finire la ragazza fuori dalla sua auto, tanto che i soccorritori l’avrebbero trovata a terra. Stabilizzata sul posto, è stata portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivata in condizioni molto gravi.