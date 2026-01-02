Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 02 Gennaio 2026

L’inizio del 2026 del sindaco di Casirate? A ripulire dai botti

LA CURIOSITA’. Mattinata alla guida della motospazzatrice del Comune, l’1 gennaio per il sindaco di Casirate Mario Donadoni, impegnato a pulire strade e marciapiedi dai residui dei botti di Capodanno.

Luca Maestri
Luca Maestri
Donadoni sceso dal mezzo
Donadoni sceso dal mezzo

Partito dal piazzale del mercato, l’area più sporca, ha proseguito arrivando anche nelle vie del centro, coadiuvato da altri amministratori comunali e da alcuni volontari. «Già che c’ero – precisa – ho anche tolto dai cestini portarifiuti i resti dei botti, casomai ci fosse qualche residuo non esploso. Si è sparato parecchio a Casirate.

Proseguirò nella pulizia domani mattina (2 gennaio, ndr)». La motospazzatrice è la novità che il Comune sta sperimentando da qualche mese a questa parte. «L’abbiamo presa a noleggio – spiega il sindaco – al costo di 1.500 euro mensili e abbiamo rinnovato il contratto per altri tre mesi, ma alla scadenza procederemo all’acquisto definitivo per una somma pari a 30mila euro più Iva». È stato il sindaco di Misano Ivan Tassi a dare all’amministrazione casiratese lo spunto per l’acquisto della motospazzatrice. «Loro ne hanno una più piccola, non è detto che in caso di necessità da parte di entrambi ci possa essere uno scambio temporaneo di spazzatrici». Oltre a Donadoni, anche la vice sindaca Stefania Cervi, il consigliere comunale di maggioranza Alberto Villa e altri volontari hanno frequentato il corso per imparare a utilizzarla. «La usiamo un giorno sì e uno no – conclude il sindaco – alternandoci con lo spazzamento strade che viene effettuato dalla “G.Eco”».

