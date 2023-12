Litiga con la compagna in auto e manda in frantumi il parabrezza: arrestato 31enne a Fara

Stavano litigando furiosamente in auto e la segnalazione è arrivata ai carabinieri da alcuni passanti. Lungo via Bergamo, a Fara Gera d’Adda, una coppia era a bordo di un’autovettura in sosta: quando i militari sono arrivati hanno soccorso subito la donna, un’ucraina di 26 anni, residente a Fara Gera d’Adda, in lacrime e visibilmente scossa, con accanto il figlio di 4 anni.