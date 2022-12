L’ultimo saluto a Cristel, «animo gentile e solare»

Un silenzio surreale ha invaso martedì mattina la chiesa, il cimitero e il paese di Grassobbio, non interrotto nemmeno dalla folla giovane intervenuta ai funerali di Cristel Epis. Aveva solo 30 anni. Una giovane vita spenta da un male incurabile. Erano tutti lì, amiche di infanzia, compagne di scuola, parenti, zii e zie, i genitori Luisella e Antonio affranti ma dignitosi. Era l’unica coccolatissima figlia. «La ricordiamo per gentilezza d’animo, solarità, sorriso e riconoscenza -l’ha descritta il parroco don Giandomenico Epis nell’omelia -. Aveva un grazie anche per ogni piccola cosa».