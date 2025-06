L’ultimo saluto a Evelyne, con i fondi raccolti un’associazione per le vittime della strada

Raccolta fondi

Nel frattempo continua la raccolta fondi promossa dagli amici di Evelyne a Ciserano, «per onorare la sua memoria – si legge sull’annuncio pubblicato sui social – e sostenere la sua famiglia in questo momento difficile». Dopo il funerale, sul sagrato, la mamma ha annunciato che i fondi raccolti saranno utilizzati per creare un’associazione per le vittime della strada e realizzare in paese un murale in suo ricordo.