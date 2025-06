L’ultimo saluto a Evelyne, nel pomeriggio i funerali a Ciserano

La parrucchiera di 30 anni è morta sul colpo domenica mattina, a Malaga, dopo essere stata investita da un’auto guidata da un uomo trovato in stato di ebrezza e poi arrestato.

L’urna cineraria ha fatto ritorno dalla Spagna accompagnata dai familiari. La camera ardente verrà allestita nella chiesa parrocchiale fino alla celebrazione del funerale. Non si hanno, invece, almeno per ora, novità riguardo alla dinamica dell’incidente in cui la trentenne ha perso la vita.