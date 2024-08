Malore al lago Treviza, 72enne soccorso a Treviglio: non è grave

Può essere stata una congestione a causare un malore ad un uomo di 72 anni che si trovava nel pomeriggio di Ferragosto al lago artificiale Treviza, a Treviglio. L’allarme, in codice rosso, è scattato intorno alle 17 di giovedì 15 agosto in via Alpini, nella zona ovest della cittadine della Bassa.

L’uomo, dalle poche informazioni raccolte, pare avesse le gambe in acqua quando si è sentito poco bene. Potrebbe essere stata la calura mixata all’acqua fredda del lago, immediati i soccorsi che sono stati allertati con l’arrivo di un’ambulanza. Le condizioni non sono apparse gravi, ma per precauzione l’uomo è stato trasferito in ospedale.