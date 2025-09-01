Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 01 Settembre 2025

Malore in treno, muore 72enne a Treviglio

LA TRAGEDIA. Sale sul treno per Cremona ma ha un malore che non gli dà scampo: un uomo di 72 anni è deceduto alla stazione ferroviaria centrale di Treviglio.

Diego Defendini
Diego Defendini
La stazione ferroviaria di Treviglio
La stazione ferroviaria di Treviglio

È successo nella mattinata di lunedì 1° settembre alla Stazione centrale di Treviglio: un 72enne, della provincia di Milano, si è recato al binario 8 per prendere il treno 10621 delle 10,07 per Cremona. L’uomo, in arrivo da Milano, stava effettuando un cambio di mezzo.

Una volta salito sul treno l’uomo ha subito accusato un malore, con i presenti che hanno avvertito il capotreno il quale, intendo la gravità dell’accaduto, ha iniziato un massaggio cardiaco che è durato oltre dieci minuti.

Nel mentre sono stati allertati polizia ferroviaria e polizia locale che sono giunti sul posto. Inutili, purtroppo, i soccorsi con gli agenti intervenuti che hanno dovuto raggiungere il vicino polo fieristico per prendere un defibrillatore: la stazione trevigliese, infatti, non ne è provvista.

Il 72enne è deceduto e il treno per Cremona è stato cancellato, con i passeggeri presenti, una quindicina, che hanno atteso il successivo.

