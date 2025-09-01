Malore in treno, muore 72enne a Treviglio

È successo nella mattinata di lunedì 1° settembre alla Stazione centrale di Treviglio: un 72enne, della provincia di Milano, si è recato al binario 8 per prendere il treno 10621 delle 10,07 per Cremona. L’uomo, in arrivo da Milano, stava effettuando un cambio di mezzo.

Una volta salito sul treno l’uomo ha subito accusato un malore, con i presenti che hanno avvertito il capotreno il quale, intendo la gravità dell’accaduto, ha iniziato un massaggio cardiaco che è durato oltre dieci minuti.

Nel mentre sono stati allertati polizia ferroviaria e polizia locale che sono giunti sul posto. Inutili, purtroppo, i soccorsi con gli agenti intervenuti che hanno dovuto raggiungere il vicino polo fieristico per prendere un defibrillatore: la stazione trevigliese, infatti, non ne è provvista.