Maltempo in Bergamasca, 23 interventi dei vigili del fuoco. Da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento
IL METEO. Maltempo nella Bergamasca: 23 interventi dei vigili del fuoco per infiltrazioni e alberi pericolanti, soprattutto tra Clusone, la Val Seriana e Treviglio. Da mercoledì torna il sole, ma giovedì sera è atteso un nuovo peggioramento.Lettura 1 min.
Bergamo
È stata una giornata segnata dal maltempo in diverse aree della Bergamasca, con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio.Secondo il bilancio aggiornato nella serata di martedì 2 giugno, sono stati effettuati 23 interventi, principalmente per danni causati dall’acqua, infiltrazioni e alberi pericolanti. Fortunatamente non sono state segnalate particolari criticità o situazioni di emergenza.
Le zone maggiormente interessate risultano essere la Val Seriana, in particolare l’area di Clusone, e il territorio di Treviglio, dove le squadre sono state impegnate per ripristinare le condizioni di sicurezza.
Tra gli episodi segnalati, a Sarnico un albero è caduto sulla carreggiata in via Donatori di Sangue, rendendo necessario un rapido intervento per la rimozione. La strada è stata successivamente liberata e l’area messa in sicurezza grazie al lavoro del Gruppo Ana Protezione Civile e del responsabile dell’Ufficio Tecnico, Gianpietro Vitali.
Mercoledì migliora, ma giovedì sera torna l’instabilità
Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato temporali diffusi e localmente intensi, la situazione meteorologica è destinata a migliorare già da mercoledì. Secondo gli esperti di 3BMeteo, un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della Lombardia.
Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sui rilievi orobici e sulle Prealpi orientali, dove non si escludono deboli piogge prima di un nuovo rasserenamento in serata.
Le temperature torneranno gradualmente a salire, pur mantenendosi su valori gradevoli, compresi generalmente tra 25 e 28 gradi.
L’attenzione resta però rivolta alla seconda parte della settimana. Gli esperti segnalano infatti l’arrivo di una nuova perturbazione tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì, che potrebbe riportare piogge e temporali sulla regione dopo la breve parentesi stabile prevista per la giornata di mercoledì.
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