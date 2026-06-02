Maltempo in Bergamasca, 23 interventi dei vigili del fuoco. Da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento

È stata una giornata segnata dal maltempo in diverse aree della Bergamasca, con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio.Secondo il bilancio aggiornato nella serata di martedì 2 giugno, sono stati effettuati 23 interventi, principalmente per danni causati dall’acqua, infiltrazioni e alberi pericolanti. Fortunatamente non sono state segnalate particolari criticità o situazioni di emergenza.

Il maltempo nella zona di Treviglio Le zone maggiormente interessate risultano essere la Val Seriana, in particolare l’area di Clusone, e il territorio di Treviglio, dove le squadre sono state impegnate per ripristinare le condizioni di sicurezza.

L’albero caduto a Sarnico Tra gli episodi segnalati, a Sarnico un albero è caduto sulla carreggiata in via Donatori di Sangue, rendendo necessario un rapido intervento per la rimozione. La strada è stata successivamente liberata e l’area messa in sicurezza grazie al lavoro del Gruppo Ana Protezione Civile e del responsabile dell’Ufficio Tecnico, Gianpietro Vitali.

Mercoledì migliora, ma giovedì sera torna l’instabilità

Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato temporali diffusi e localmente intensi, la situazione meteorologica è destinata a migliorare già da mercoledì. Secondo gli esperti di 3BMeteo, un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della Lombardia.

Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sui rilievi orobici e sulle Prealpi orientali, dove non si escludono deboli piogge prima di un nuovo rasserenamento in serata.

Le temperature torneranno gradualmente a salire, pur mantenendosi su valori gradevoli, compresi generalmente tra 25 e 28 gradi.