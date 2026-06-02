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Cronaca / Pianura Martedì 02 Giugno 2026

Maltempo in Bergamasca, 23 interventi dei vigili del fuoco. Da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento

IL METEO. Maltempo nella Bergamasca: 23 interventi dei vigili del fuoco per infiltrazioni e alberi pericolanti, soprattutto tra Clusone, la Val Seriana e Treviglio. Da mercoledì torna il sole, ma giovedì sera è atteso un nuovo peggioramento.

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Redazione Web
Redazione Web
Maltempo in Bergamasca, 23 interventi dei vigili del fuoco. Da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento
Un albero caduto a Treviglio

Bergamo

È stata una giornata segnata dal maltempo in diverse aree della Bergamasca, con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio.Secondo il bilancio aggiornato nella serata di martedì 2 giugno, sono stati effettuati 23 interventi, principalmente per danni causati dall’acqua, infiltrazioni e alberi pericolanti. Fortunatamente non sono state segnalate particolari criticità o situazioni di emergenza.

Maltempo in Bergamasca, 23 interventi dei vigili del fuoco. Da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento
Il maltempo nella zona di Treviglio

Le zone maggiormente interessate risultano essere la Val Seriana, in particolare l’area di Clusone, e il territorio di Treviglio, dove le squadre sono state impegnate per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Maltempo in Bergamasca, 23 interventi dei vigili del fuoco. Da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento
L’albero caduto a Sarnico

Tra gli episodi segnalati, a Sarnico un albero è caduto sulla carreggiata in via Donatori di Sangue, rendendo necessario un rapido intervento per la rimozione. La strada è stata successivamente liberata e l’area messa in sicurezza grazie al lavoro del Gruppo Ana Protezione Civile e del responsabile dell’Ufficio Tecnico, Gianpietro Vitali.

Mercoledì migliora, ma giovedì sera torna l’instabilità

Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato temporali diffusi e localmente intensi, la situazione meteorologica è destinata a migliorare già da mercoledì. Secondo gli esperti di 3BMeteo, un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della Lombardia.

Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sui rilievi orobici e sulle Prealpi orientali, dove non si escludono deboli piogge prima di un nuovo rasserenamento in serata.

Le temperature torneranno gradualmente a salire, pur mantenendosi su valori gradevoli, compresi generalmente tra 25 e 28 gradi.

L’attenzione resta però rivolta alla seconda parte della settimana. Gli esperti segnalano infatti l’arrivo di una nuova perturbazione tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì, che potrebbe riportare piogge e temporali sulla regione dopo la breve parentesi stabile prevista per la giornata di mercoledì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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