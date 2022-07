Manca il medico? Si prenota al telefono. Ma sale la polemica

L’attività della Cad (Continuità assistenziale diurna) da domani si trasformerà, in via sperimentale, in un servizio telefonico e in un sistema informatico dedicato per visite ed emissione delle ricette. Questa trasformazione è stata decisa dall’Ats Bergamo e riguarda quei Comuni (in Bergamasca sono Castione, Palosco, Levate, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d’Adda, Sedrina, Serina, Zogno e Treviglio) in cui fino a ieri, per le persone rimaste senza medico di assistenza primaria, erano state messe a disposizione delle Cad «fisiche» ossia dotate di una sede in cui, previo appuntamento, ci si poteva recare e trovare un dottore. Ora, invece, i pazienti, usando gli stessi numeri di telefono con cui prima contattavano la Cad, potranno collegarsi a un call center gestito direttamente da Ats. «Gli operatori – spiegano dall’azienda sanitaria - fisseranno per loro l’appuntamento nell’ambulatorio del medico di assistenza primaria logisticamente più vicino. ll professionista visualizzerà la prenotazione nella sua agenda e le prestazioni verranno erogate a partire dal giorno successivo». Il servizio telefonico sarà attivo da lunedì 4 luglio fatta eccezione per Treviglio dove partirà invece l’11 luglio (quindi per la settimana da domani fino a venerdì 8 la Cad «fisica» rimarrà regolarmente attiva).