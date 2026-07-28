Martinengo, accuse incrociate sul Palio degli Asinelli sospeso

«Non risulta la produzione degli atti che, secondo l’Ats, il Comune avrebbe dovuto redigere per consentire la manifestazione – ha affermato la minoranza in un comunicato –: per settimane si è fatto credere che la responsabilità fosse interamente delle associazioni animaliste». Di parere opposto il sindaco Busetti: «Avevo dato il via libera, chiedendo agli organizzatori di attenersi alle prescrizioni di Ats su peso dei fantini e salute degli animali. Sono arrivate però più di 200 segnalazioni da tutta Italia, a cui è seguita una lettera di Ats con la richiesta di stop».

Busetti poi attacca la minoranza e getta uno sguardo al futuro della manifestazione: «Forse la minoranza non lo sa, ma da giugno scorso la legge Brambilla è più restrittiva: i documenti verso Ats non erano prodotti perché l’evento era stato annullato. Quest’anno volevamo organizzare il palio ma, sempre per la legge Brambilla, abbiamo dialogato con il gruppo folkloristico organizzatore: l a manifestazione sarebbe diventata quasi una sfilata, perdendo la sua essenza. Dopo alcuni giorni di valutazione hanno deciso di non organizzarlo anche per il 2026».

Infine, il primo cittadino lancia una proposta: «Al suo posto si potrebbe realizzare qualcosa di nuovo, come eventi storici con i giochi medievali di un tempo, una cosa particolare e ugualmente suggestiva».