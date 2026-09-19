Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 19 Settembre 2026

Masano, l’ultimo saluto a Darek. Palloncini bianchi e l’abbraccio di due comunità: «Sarai sempre con noi»

IL FUNERALE. I funerali sabato 19 settembre nella parrocchiale. Lutto cittadino a Treviglio e Caravaggio. Sulla bara bianca rose e una fotografia del bambino.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Masano, l’ultimo saluto a Darek. Palloncini bianchi e l’abbraccio di due comunità: «Sarai sempre con noi»
Lo striscione degli animatori di Masano che hanno conosciuto il piccolo Darek: è stato esposto nel giorno del funerale
(Foto di Cesni)

Una bara bianca, coperta di rose bianche e con una fotografia di Darek. Intorno, il silenzio e il dolore di due comunità, quelle di Treviglio e di Caravaggio. Sabato 19 settembre nella chiesa parrocchiale di Masano si sono celebrati i funerali del bambino di nove anni morto nell’incidente avvenuto mercoledì sulla provinciale tra Caravaggio e Masano.

Presenti i sindaci di Treviglio, Juri Imeri, e Caravaggio, Claudio Bolandrini, le autorità civili e i carabinieri in congedo con il picchetto d’onore, i compagni della classe quarta della scuola primaria «Attilio Mozzi» di Treviglio, e tanti amici. Accanto al papà Benjamin Szczesny anche la sorella, arrivata dal Costa Rica, e la sorella di Federica Casa, la mamma di Darek, ancora ricoverata in gravissime condizioni insieme al fratellino di 6 anni. A Treviglio e Caravaggio è stato proclamato il lutto cittadino.

«Le parole valgono poco davanti a una morte così tragica»

A celebrare la funzione monsignor Giansante Fusar Imperatore, parroco di Caravaggio. «Le parole valgono poco davanti a una morte così tragica, ma valgono i gesti. Qui ci sono due comunità a ricordare Darek. La parola del Signore non ci fa sentire soli: è qui a piangere con noi e a confortarci». Numerosi gli striscioni. Il più grande, sulla recinzione della scuola, riportava la scritta «Sempre con noi».

Masano, l’ultimo saluto a Darek. Palloncini bianchi e l’abbraccio di due comunità: «Sarai sempre con noi»
Masano, l’ultimo saluto a Darek. Palloncini bianchi e l’abbraccio di due comunità: «Sarai sempre con noi»
Masano, l’ultimo saluto a Darek. Palloncini bianchi e l’abbraccio di due comunità: «Sarai sempre con noi»
Masano, l’ultimo saluto a Darek. Palloncini bianchi e l’abbraccio di due comunità: «Sarai sempre con noi»

Sul sagrato, al termine della funzione, uno degli animatori dell’oratorio estivo ha letto un messaggio: «Impossibile trovare le parole giuste, è accaduto troppo in fretta, ma non dimenticheremo mai la felicità con cui partecipavi alle attività in oratorio, dove hai imparato a crescere e a superare le tue paure».

Leggi anche
Leggi anche

Poi il feretro è stato accompagnato al carro funebre. I compagni hanno deposto orsacchiotti, messaggi, disegni, fiori di carta. Infine un lungo applauso e decine di palloncini bianchi liberati nel cielo. «Oggi faremo anche gesti di gioia, come i palloncini – ha detto monsignor Fusar Imperatore – per affermare che Darek è qui con noi, nella certezza della risurrezione nel Signore». La famiglia ha ringraziato tutti per i tanti gesti di vicinanza ricevuti in questi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Treviglio
Giansante Fusar Imperatore
Attilio Mozzi
Juri Imeri
claudio bolandrini
Federica Casa
Benjamin Szczesny
palloncini
palloncini bianchi